Налоговики обнаружили почти две сотни нарушений в интернет-магазинах

Общая сумма штрафов – почти 40 миллионов рублей . В интернет-магазинах можно купить все – обои, фотоаппараты, мебель, книги. Электронный товарооборот измеряется миллиардами ,но платить налоги с доходов хотят не все. Интернет-магазины экономят на аренде, потому могут продавать продукты или технику с минимальной наценкой. Но качество товара в этом случае не гарантировано.



По правилам, продавец на сайте должен рассказать о товаре все, а заодно представить полную информацию о себе – реальный адрес и полное название фирмы, чтобы покупателю не пришлось потом писать на несуществующую электронную почту. Если курьер опоздает или привезет не тот товар, клиент может отказаться от покупки, да и при оплате обязательно должен быть чек.



Контроль за продажами через Интернет усилен и со стороны специалистов торговли и налоговой инспекции. За минувшие полгода только налоговиками проведено более двухсот проверок. Арестовано товара на сумму более 30 миллионов рублей. Почти 40 миллионов рублей наложено штрафов. Ревизия в интернет-торговле будет продолжаться.