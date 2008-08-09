Сегодня в Беларуси стало на 9 тысяч военнослужащих больше

Присяга прошла во всех воинских частях и формированиях белорусской армии. Военнослужащих поздравил Министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев. Он посетил 30-ю отдельную железнодорожную бригаду.



Наиболее жесткий отбор прошли призывники, которые будут служить в специальных армейских подразделениях, а также в КГБ и милиции. Высокие требования предъявляли и к резервистам. Служба в резерве по-прежнему пользуется популярностью. Призывников-резервистов этим летом уже три тысячи.



Главный воинский ритуал состоялся и в легендарной Брестской крепости. В верности родине поклялись 900 новобранцев Брестской пограничной группы и гарнизона. С самого утра на площади Церемониалов выстроились шеренги. Команда "Смирно!", вынос боевого знамени, и один из самых запоминающихся моментов воинской службы – приведение к военной присяге. Только дав клятву на верность Отечеству, вчерашние новобранцы становятся военнослужащими.