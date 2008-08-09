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Пожарно-тактическое учение военных огнеборцев прошло в Брестской области

09 августа 2008 16:36
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По задумке при взлете с аэродрома загорелся военный самолет. Спасти экипаж и ликвидировать условное возгорание удалось за 20 минут.

Объятый клубами дыма МиГ-29 остановился на взлетно-посадочной полосе. По условиям учения при взлете загорелся один из двигателей. Пожар, учебный, но действовали огнеборцы реально. Пожарная команда в считанные минуты прибыла к условно горящему самолету.

Такие учения проводятся регулярно. Для военных пожарных это – важный элемент боевой подготовки, а также возможность оценить свои силы и сделать выводы.
# общество

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