Л. Козик, председатель ФПБ: Мы вправе критиковать и правительство

Съезд профсоюзов по традиции проходит каждые пять лет. Вопросы, которые обсуждают на таких собраниях, затрагивают интересы почти половины населения республики. Ведь в рядах ФПБ состоит более четырех миллионов человек, что делает Федерацию самой массовой организацией страны.

Сегодня утром автобусы друг за другом парковались на Октябрьской площади. 445 участников съезда профсоюзов представляют все области республики. На форуме, где вместо профсоюзных билетов все носили пластиковые бэджи, делегаты уже прямо в фойе, не дойдя до зала заседаний, делились своим опытом защиты прав трудящихся.

Людмила Шачек, делегат VI съезда Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас был один случай, когда наниматель хотел прекратить трудовые отношения — но контракт не был закончен. Я добилась, доказала, что этот человек хорошо работает, нельзя не продлевать, и этого человека я спасла.

Еще до начала съезда было заявлено, что половина делегатов — люди труда и рядовые служащие. Вот, например, в президиуме, между председателем ФПБ и вице-премьером, сидит учительница столичного лицея Ольга Дедович. В свои 25 лет она добилась звания Минский мастер и возможности поучаствовать в профсоюзном собрании такого уровня.

Ольга Дедович, делегат VI съезда Федерации профоюзов Беларуси:

Без профсоюзов мы — особенно молодые — и существовать бы не могли, профсоюзы — это наша защита, защита наших интересов, мы можем туда обращаться, если есть проблемы, а также они поддерживают все инициативы.

Один из основных вопросов, который рассматривали сегодня, это проект генсоглашения на следующие три года между правительством, нанимателями и профсоюзами. В ФПБ признают, что этот документ будет значительно усилен в социальном плане. В частности, это предполагает более высокие цифры по зарплате, по средствам на оздоровление и охрану труда.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы поддерживаем свою страну, любим ее, поэтому мы вправе критиковать и правительство, когда оно неправильно поступает и принимает те проекты, которые ухудшают положение трудящихся, и мы будем это делать. Но мы всегда будем выступать за стабильное общество, не за бунт на улице с газетенкой и плакатом, а за социальное партнерство.

95% из тех, кого принято называть экономически активным населением Беларуси, состоят в профсоюзах. Работа этой организации не всегда броская, однако, всегда нужная. По статистике, в нашей стране благодаря действиям Федерации профсоюзов наниматели ежегодно возвращают работникам в среднем более миллиона долларов в эквиваленте, которые были незаконно удержаны. Но не только правовые вопросы в центре внимания защитников прав трудящихся.

Валентина Шишко, делегат VI съезда Федерации профоюзов Беларуси:

Мое главное направление — это то, чтобы мои работники были обеспечены жильем. Когда у чела есть дом, он стоит на земле, ему хочется трудиться.

Завтра работа съезда продолжится. Ожидается, что в форуме примут участие и гости из восемнадцати стран мира. Зарубежным экспертам интересен белорусский опыт построения взаимовыгодных отношений между нанимателями, профсоюзами и работниками. То, что называется социальным партнерством.