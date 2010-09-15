Упрощены правила работы международных наблюдателей на выборах в Беларуси

Наблюдатели за президентскими выборами смогут присутствовать на заседаниях избиркомов и участках в день голосования без предварительного уведомления. Такое решение принял сегодня Центризбирком Беларуси. На всех предыдущих выборах документы необходимо было предоставлять за день до посещения. Предложение изменить требование поддержали все члены ЦИК. Правила работы международных наблюдателей также упрощены.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сейчас на практике, поудостоверению, выданному Центризбиркомом, в любой точке Республики Беларусь они вправе наблюдать за подготовкой и проведением выборов.

И ещё одно новшество. Все кандидаты в Президенты смогут сформировать свои индивидуальные предвыборные фонды. Их размер около 35-ти тысяч долларов. Главное условие - это должны быть спонсорские взносы граждан и организаций страны, а не иностранных государств. Средства могут использоваться для покупки дополнительного эфирного времени, изготовления дополнительной печатной продукции, оплаты труда членов предвыборных штабов.



Сегодня ЦИК утвердил весь календарный план нынешней избирательной компании. Претенденты в кандидаты должны подать списки своих инициативных групп не позднее 24 сентября. Наряду с традиционными бумажными они должны быть в электронном виде, что позволит в кратчайшие сроки изготовить удостоверения членов групп. Для еще большей прозрачности избирательной кампании эти списки опубликуют на сайте ЦИК.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси начнется 30 сентября и продлится до 29 октября включительно. Напомним, выборы Президента страны пройдут 19 декабря.