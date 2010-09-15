Упрощены правила работы международных наблюдателей на выборах в Беларуси

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Сейчас на практике, поудостоверению, выданному Центризбиркомом, в любой точке Республики Беларусь они вправе наблюдать за подготовкой и проведением выборов.
И ещё одно новшество. Все кандидаты в Президенты смогут сформировать свои индивидуальные предвыборные фонды. Их размер около 35-ти тысяч долларов. Главное условие - это должны быть спонсорские взносы граждан и организаций страны, а не иностранных государств. Средства могут использоваться для покупки дополнительного эфирного времени, изготовления дополнительной печатной продукции, оплаты труда членов предвыборных штабов.
Сегодня ЦИК утвердил весь календарный план нынешней избирательной компании. Претенденты в кандидаты должны подать списки своих инициативных групп не позднее 24 сентября. Наряду с традиционными бумажными они должны быть в электронном виде, что позволит в кратчайшие сроки изготовить удостоверения членов групп. Для еще большей прозрачности избирательной кампании эти списки опубликуют на сайте ЦИК.
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси начнется 30 сентября и продлится до 29 октября включительно. Напомним, выборы Президента страны пройдут 19 декабря.