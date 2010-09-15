Л.Козик, председатель ФПБ: Федерация профсоюзов поддержит на выборах действующего главу государства

Профсоюзы — это самая массовая организация Беларуси. В её рядах — более четырех миллионов человек.

Федерация профсоюзов Беларуси поддерживала и будет далее поддерживать действующего Президента. Об этом заявил перед торжественным открытием шестого съезда ФПБ председатель федерации Леонид Козик. Если будет надо, то профсоюзы займутся сбором подписей в поддержку Александра Лукашенко. По словам профсоюзного лидера, поддерживать следует того кандидата, который действительно работает для народа.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Федерация профсоюзов поддержит на следующих выборах действующего главу государства. Почему? Я вам могу объяснить. Я знаю этого человека много лет. Я сам человек «от сохи», «от станка», токарного. Я вижу, как жизнь развивается. Давайте выступать за того человека, который конкретно делает дела нужные. Который, мы видим, откликается на вопросы Федерации профсоюзов. С чем ни приди – всегда решит вопрос. Который думает о том, как зарплату повысить и прочее…

На шестой съезд в Минск приехали четыреста сорок пять делегатов. Со всех регионов Беларуси. Причем половина — это рабочие и труженики села. Можно ожидать, что дискуссия будет достаточно активной. В списках выступающих уже пятьдесят человек. Основная задача профсоюзов — это общественный контроль за тем, чтобы работодатели соблюдали трудовое законодательство.

Кстати, благодаря действиям федерации каждый год наниматели возвращают работникам в среднем более миллиона долларов, которые были незаконно удержаны.