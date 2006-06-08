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Награда за победу в викторине - поездка на Кубу

08 июня 2006 11:26
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Акция "Viva Cuba" пройдет в Беларуси. Ее основной организатор - посольство Республики Куба в Беларуси. Одно из мероприятий акции - викторина, посвященная экономике, культуре, образованию и другим направлениям развития Кубы. Вопросы будут опубликованы в одной из республиканских газет. Главной наградой за победу в викторине станет поездка на Кубу. 
Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси Омар Медина Кинтеро, цель  акции - популяризация кубинской культуры, литературы. По мнению главы кубинской дипмиссии, подобные мероприятия позволяют белорусскому и кубинскому народам ближе познакомиться с традициями, историей и культурой друг друга.
# общество

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