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Система дошкольного воспитания на Минщине: дорогу талантам

08 июня 2006 07:10
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В последние годы работа с талантливыми детьми в столичной области начинается уже на этапе их дошкольного воспитания.С этой целью внедрен новый тип дошкольных учреждений - центры развития для одаренных детей. По сравнению с обычными детсадами здесь предоставляется более широкий спектр услуг по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей ребенка. Планируется, что в ближайшие 3 года такие центры будут открыты в каждом городе и районе области.
# общество

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