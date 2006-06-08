Система дошкольного воспитания на Минщине: дорогу талантам

В последние годы работа с талантливыми детьми в столичной области начинается уже на этапе их дошкольного воспитания.С этой целью внедрен новый тип дошкольных учреждений - центры развития для одаренных детей. По сравнению с обычными детсадами здесь предоставляется более широкий спектр услуг по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей ребенка. Планируется, что в ближайшие 3 года такие центры будут открыты в каждом городе и районе области.