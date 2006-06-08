На старте во взрослую жизнь

В средних учебных заведениях Беларуси сегодня пройдут выпускные балы. В большинстве школ праздник проведут завтра. Пройдут выпускные вечера и 10 июня...

А вот 11 июня руководителям учебных заведений не рекомендовано проводить вечера в связи с тем, что в понедельник, 12 июня, в стране пройдет централизованное тестирование по белорусскому языку, и ребятам необходимо набраться сил перед первым испытанием.

Уже назначены ответственные из числа работников управлений образования, которые возьмут под строгий контроль организацию проведения вечеров. Накануне они должны проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы, а также убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Время и продолжительность мероприятий администрация школ должна была определить совместно с родительскими комитетами.

Выпускной вечер - это яркое, запоминающееся событие для всех учеников, их родителей и учителей, а значит необходимо создать все условия для торжественного и праздничного настроения юношей и девушек, вступающих во взрослую жизнь.

Милиция планирует принять дополнительные меры по обеспечению порядка во время проведения выпускных вечеров. Традиционно органы и подразделения внутренних дел Беларуси на местах проведут ряд дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка, личной и имущественной безопасности выпускников и приглашенных. За каждой школой, лицеем и гимназией будут закреплены не менее двух сотрудников милиции. Они будут нести службу до самого утра. Возле учебных заведений будут дежурить дополнительные наряды патрульно-постовой службы милиции. Кроме того, к местам проведения праздников будут приближены экипажи ГАИ для возможного сопровождения транспортных колон с выпускниками и родителями.