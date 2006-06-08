4000 километров за пять дней на мотоцикле

Такой путь уже преодолели байкеры из Европы - участники Евро тура. Это ежегодный благотворительный марафон. Нынче он посвящен 20-летию чернобыльской трагедии и проходит по маршруту Австрия - Словакия - Украина - Беларусь - Польша.

Минск встретил гостей 7 июня. Сторонние наблюдатели замечали, что позавидовать участникам марафона сложно: в такую погоду и на мотоцикле: А для 93 байкеров непогода - не помеха. Промокнуть до нитки спецодежда не дает, в мотошлем встроено переговорное устройство, да и музыку слушать можно. Кроме того, руль мотоцикла с подогревом. Комфортные условия езды немаловажны, однако участников Евро тура больше согревает их благотворительная миссия. Байкеры, путешествуя по пяти странам, пытаются привлечь внимание к трагедии на ЧАЭС.

<Евробайк> - единственное в своем роде общество байкеров в Европе. Каждый год его члены устраивают мотопробеги с благотворительной целью. Записаться в клуб может любой. На мотоциклах путешествуют представители различных возрастов и статусов. На этот раз самому молодому участнику - 20 лет, а самому взрослому - 72 года. Есть свой пастырь, и даже полицейский. Он, кстати, во время тура считается на службе. Треть в байкерском обществе - женщины.

На этот раз в Минск прибыли байкеры из 25 европейский городов. На то, чтобы увидеть белорусскую столицу, у них только сутки, и 8 июня они продолжили свой путь в Варшаву. А в пятницу байкеры завершат свое путешествие.