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4000 километров за пять дней на мотоцикле

08 июня 2006 07:11
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Такой путь уже преодолели байкеры из Европы - участники Евро тура. Это ежегодный благотворительный марафон. Нынче он посвящен 20-летию чернобыльской трагедии и проходит по маршруту Австрия - Словакия - Украина - Беларусь - Польша.

Минск встретил гостей 7 июня. Сторонние наблюдатели замечали, что позавидовать участникам марафона сложно: в такую погоду и  на мотоцикле: А для 93 байкеров непогода - не помеха. Промокнуть до нитки спецодежда не дает, в мотошлем встроено переговорное устройство, да и  музыку слушать можно.  Кроме того, руль мотоцикла с подогревом.  Комфортные условия езды немаловажны, однако участников Евро тура больше согревает их благотворительная миссия. Байкеры, путешествуя по пяти странам, пытаются привлечь внимание к трагедии на ЧАЭС.

<Евробайк> - единственное в своем роде общество байкеров в Европе. Каждый год его члены устраивают мотопробеги с благотворительной целью. Записаться в клуб может любой. На мотоциклах путешествуют представители различных возрастов и статусов.  На этот раз самому молодому участнику - 20 лет, а самому взрослому  - 72 года. Есть свой пастырь, и даже полицейский. Он, кстати, во время тура считается на  службе. Треть в байкерском обществе - женщины.

На этот раз в Минск прибыли байкеры из 25 европейский городов.  На то, чтобы увидеть белорусскую столицу, у них только сутки, и 8 июня они продолжили свой путь в Варшаву. А в пятницу байкеры завершат свое путешествие.

# общество

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