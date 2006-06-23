<А у нас, а в ДПС...>

В ходе подготовки к 70-летию Госавтоинспекции МВД Беларуси, которое будет отмечаться в июле, с 28 по 30 июня в стране пройдет Международный конкурс профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы. Планируется, что в состязаниях примут участие команды из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы и Польши. Сотрудникам ДПС предстоит показать свои знания нормативно-правовых актов, положений правил дорожного движения. Также они будут состязаться в умении оказать первую помощь пострадавшему в огневой и физической подготовке. Одним из элементов конкурса является скоростное маневрирование на легковом, грузовом транспорте и мотоцикле. По итогам состязаний будут определены лучший инспектор и команда. Победителей ждут награды.