ГПК: за сутки очередь фур на въезд в Польшу выросла в два раза

За сутки очередь фур на въезд в Польшу выросла более чем в два раза. Об этом информирует официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси.

По информации на 10:00 26 июня перед польским ПП «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») зафиксировано 355 грузовых авто. Перед ПП «Бобровники» (с белорусской стороны – «Берестовица») в очереди на въезд ждут 60 фур. Сопредельная сторона в течение 24 часов оформили 34% грузового транспорта.

Перед литовским ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») находятся 60 автомобилей, перед «Шальчининкаем» («Бенякони») – 90 машин. Литовские пограничники за 24 часа оформили из Беларуси 11% и 20% грузовых авто от нормы соответственно.

Очереди легковых автомобилей на границе с Евросоюзом не фиксируются.