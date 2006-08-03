На столичных остановках общественного транспорта стало меньше людей

В городе отмечается снижение объема перевозки пассажиров. Благодаря росту материального благосостояния горожан, число автолюбителей и индивидуальных перевозчиков возросло. Между тем, в следующем году столичные маршруты пополнят 200 троллейбусов. Сеть экологически чистого вида транспорта в столице специалисты планируют развивать.

Пока ситуация с обновлением троллейбусного подвижного состава напряженная. Предприятие "Белкоммунмаш", несмотря на пятидесятипроцентную предоплату всего заказа, предоставило минским транспортникам лишь 36 троллейбусов.

Ведется разработка новых троллейбусных маршрутов. Один из них пройдет от улицы Маяковского в Лошицу. Но для начала необходимо расширить трассу. Поэтому осуществление проекта несколько затягивается. По словам генерального директора УП "Минсктранс" Леонтия Папенка, проектирование этой троллейбусной линии в один километр потребует финансирования в размере 1 миллиона долларов.

Принято решение о снятии сети от площади Я. Коласа до улицы Филимонова. Доехать отсюда в сторону Уручья можно будет на метро или на автобусе. В районе улиц Сурганова - Академическая уже спроектировано разворотное троллейбусное кольцо.

