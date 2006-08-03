На столичных остановках общественного транспорта стало меньше людей

Пока ситуация с обновлением троллейбусного подвижного состава напряженная. Предприятие "Белкоммунмаш", несмотря на пятидесятипроцентную предоплату всего заказа, предоставило минским транспортникам лишь 36 троллейбусов.
Ведется разработка новых троллейбусных маршрутов. Один из них пройдет от улицы Маяковского в Лошицу. Но для начала необходимо расширить трассу. Поэтому осуществление проекта несколько затягивается. По словам генерального директора УП "Минсктранс" Леонтия Папенка, проектирование этой троллейбусной линии в один километр потребует финансирования в размере 1 миллиона долларов.
Принято решение о снятии сети от площади Я. Коласа до улицы Филимонова. Доехать отсюда в сторону Уручья можно будет на метро или на автобусе. В районе улиц Сурганова - Академическая уже спроектировано разворотное троллейбусное кольцо.