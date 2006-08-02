Транспортный парк столицы пополнится новыми машинами
300 автобусов, 200 троллейбусов и 20 трамваев должны пополнить столичные транспортные парки в соответствии с городской программой обновления транспорта на текущий год.Годовой план поставки новых автобусов выполнен на 80%. По словам генерального директора "Минсктранса" Леонтия Папенок, электродепо города уже получили 12 современных трамваев. А вот проблема с обновлением троллейбусных парков пока не решена. Сейчас средний "возраст" троллейбусов столицы - 12,5 лет.