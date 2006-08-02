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Транспортный парк столицы пополнится новыми машинами

02 августа 2006 14:49
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300 автобусов, 200 троллейбусов и 20 трамваев должны пополнить столичные транспортные парки в соответствии с городской программой обновления транспорта на текущий год.Годовой план поставки новых автобусов выполнен на 80%. По словам генерального директора "Минсктранса" Леонтия Папенок, электродепо города уже получили 12 современных трамваев. А вот проблема с обновлением троллейбусных парков пока не решена. Сейчас средний "возраст" троллейбусов столицы - 12,5 лет.
# общество

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