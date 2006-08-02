Транспортный парк столицы пополнится новыми машинами

Пара андских кондоров вернулась в священную долину предков

Пара андских кондоров, выращенная в Италии, выпущена в привычную среду обитания - Священную Долину инков в перуанских Андах. Птицы в течение трех лет находились под присмотром орнитологов из Сицилии. Последние дни перуанские ученые содержали птиц на ферме при университете Сан-Антонио-де-Абад-дель-Куско 15 дней и убедились, что пернатые не являются носителями заболеваний. Возвращение этих птиц в Перу - часть проекта "Крылья кондора", который в Перу проводится впервые.