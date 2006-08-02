Пара андских кондоров вернулась в священную долину предков

Пара андских кондоров, выращенная в Италии, выпущена в привычную среду обитания - Священную Долину инков в перуанских Андах. Птицы в течение трех лет находились под присмотром орнитологов из Сицилии. Последние дни перуанские ученые содержали птиц на ферме при университете Сан-Антонио-де-Абад-дель-Куско 15 дней и убедились, что пернатые не являются носителями заболеваний. Возвращение этих птиц в Перу - часть проекта "Крылья кондора", который в Перу проводится впервые. Кондоры - своего рода перуанский символ, однако сегодня их популяция в этой стране не превышает 4 тысяч особей. Участники проекта "Крылья кондора " с радостью осуществили давнюю мечту жителей Перу увидеть этих птиц в Священной Долине. "Мы надеемся, что через несколько лет они смогут произвести потомство. В разработке проект вторичного заселения перуанской долины. Полностью же долина будет заселена только через 50 лет ", - отметила директор проекта Лаура Манкузо.



Операторы перуанского Национального географического общества вели запись первого полета, находясь в небе вместе с птицами. По словам профессора университета Мигеля Аяла, в таких проектах очень важно все тщательно изучить.

Здесь планируют снять документальный фильм о возрождении исчезающих популяций и мероприятиях по вторичному заселению кондоров в Перуанской долине.