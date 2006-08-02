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Пляжи Гомеля закрыты. Для купания

02 августа 2006 14:50
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Со 2 августа все пляжи Гомеля закрыты для купания. Такое решение принял главный государственный санитарный врач города. Оно касается, в первую очередь, реки Сож в границах пляжей Центрального, Новобелицкого и Советского районов областного центра. Основанием для этого стали результаты контрольных замеров воды. Предельно допустимые нормы по микробиологическим параметрам, в том числе по содержанию в воде кишечной палочки, были превышены в несколько раз. Основные причины ухудшения качества воды - жаркая погода и повышение температуры прибрежной воды. А это, в свою очередь, вызвало активное размножение болезнетворных микроорганизмов.
# общество

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