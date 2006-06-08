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Пожаробезопасность прежде всего

08 июня 2006 07:10
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Около 3 тысяч оздоровительных лагерей проверили перед началом летнего сезона специалисты МЧС. Обнаружено более 45 тысяч нарушений в соблюдении техники пожарной безопасности, почти шестьсот должностных лиц привлечены к административной ответственности. Из-за неудовлетворительного состояния в области пожаробезопасности в этом году была приостановлена работа восьми детских лагерей. Сейчас сотрудники МЧС продолжают проверку оздоровительных лагерей и еще раз напоминают персоналу о мерах соблюдения правил безопасности.
# общество

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