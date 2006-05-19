На совет с народом

Столичные власти приняли решение вынести на публичное обсуждение проекты генерального плана Минска и реконструкции территорий историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, а также детального планирования реконструкции территорий существующей жилой застройки.

Для того, чтобы максимально оградить процедуру утверждения программ и проектов от субъективных и необоснованных претензий граждан, протестующих против возможного снижения комфортности проживания, установлены критерии оценки поступивших замечаний и предложений. В частности, они будут учитываться, если разработчиками не соблюдены ограничения по плотности застройки и освещенности жилища, определенные нормативными правовыми актами.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси считают, что снос так называемых "хрущевок" в Беларуси экономически не обоснован. Снести старый дом и возвести на его месте новый значительно дороже, чем построить на свободном месте. Проблема будет решаться путем капитального ремонта с модернизацией. Это дает возможность продлить "жизнь" "хрущевок" еще на 25 - 30 лет.

Также в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства отметили, что качество жилищного строительства домов 60 - 70-х годов постройки в Беларуси, по отношению к Москве и другим городам России, значительно выше. Проведенное обследование подтверждает, что они смогут еще прослужить при проведении капитального ремонта. Обследование же в Москве показало, что некоторые элементы таких зданий, особенно несущие конструкции, исчерпали свой ресурс.