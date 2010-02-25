На сайте СТВ новости обновляются с 9 утра до 10 вечера

Сайтов в интернет-пространстве не счесть — такое их великое множество. Как среди всего этого виртуального многообразия найти тот, который будет подходить по всем параметрам?

Какой он — идеальный сайт? Во-первых, на нем должно быть представлено много свежей и достоверной информации. Во-вторых, много видео и фото. А для вовлечения в процесс создания сайта аудитории на нем должен проводиться какой-нибудь конкурс, например фото.

Стойте, кажется, я знаю адрес такого сайта — ctv.by.

Владимир Казанков, главный редактор сайта телеканала СТВ:

Новости на нашем сайте обновляются с 9 часов утра до 10 часов вечера. Как правило, практически ко всем новостям даются комментарии официальных лиц. Просматривая новости на нашем сайте, пользователь всегда будет в курсе самых последних событий дня. К тому же, информация у нас тщательно структурирована, что позволяет посетителям постоянно следить за любым из разделов нашего ресурса. Сайт телеканала СТВ очень открытый.

Недавно в законную силу вступил Указ Президента Республики Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 г. (в народе его называют указом об Интернете). Для многих создателей и разработчиков сайтов это стало проблемой. Но только не для сайта телеканала СТВ.

Владимир Казанков, главный редактор сайта телеканала СТВ:

До вступления указа в силу все его пункты уже были реализованы практически на нашем сайте. Это свидетельствует о том, что указ вышел очень вовремя. И никакой он не репрессивный, как многие пытаются его подать.

В новом указе есть пункт, который обязывает создателей сайта изучать статистику посещаемости. Но и это для сайта телеканала СТВ не в новинку!

Владимир Казанков, главный редактор сайта телеканала СТВ:

Редактор сайта должен знать статистику своего ресурса. Я считаю, что это очень профессиональный пункт.

Количество посетителей сайта телеканала СТВ растет с каждым днем! Интерактивность — вот секрет успеха!

Владимир Казанков, главный редактор сайта телеканала СТВ:

Люди могут прислать свои новости, причем даже с фотографиями, на форум нашего сайта. Как правило, все эти новости, как говорят журналисты, можно пощупать — человек оставляет свои контактные данные. В одной из рубрик можно обсудить какой-либо сюжет, предложив своё видение.

Да. Новостей на сайте телеканала СТВ хватает! Но и это далеко не все! Любители попозировать перед объективами фотокамер, не проходите мимо нашей фотоакции. «Мисс на ctv.by», «Мистер на ctv.by», «Мой ребенок на ctv.by», «Моя свадьба на ctv.by», «Мой автомобиль на ctv.by», «Мой пёс на ctv.by», «Мой кот на ctv.by» и другие — номинации по душе найдёт для себя каждый пользователь. Кстати, в преддверии весны и даже лета создатели сайта СТВ создали новую номинацию «Мисс Купальник на ctv.by» — эта номинация уж точно не оставит равнодушными мужчин! Может, участие они в ней и не примут, но посмотреть и проголосовать уж точно зайдут!

Ценители музыки, тоже не стойте в стороне — заходите в гости на ctv.by. Здесь вы найдете самые острые и интересные моменты мега-шоу телеканала СТВ «Звездный ринг». Кроме того, вы можете проголосовать за своего кумира. На этой неделе вашей поддержки ждут группы «Brainstorm»и «Серебряная свадьба».

Идеальный сайт для вас искали Дарья Ковалёнок и Андрей Кульгавый.