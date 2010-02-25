В первый день вступления в силу запрета на распитие пива в общественных местах в Минске составлено 80 административных протоколов

И это притом, что запрет начал действовать только накануне. 23 февраля правоохранители еще сделали скидку на праздник, а уже на следующий день поблажек не будет. За распитие пива или слабоалкогольных напитков в общественных местах штраф – до восьми базовых величин.

Больше всего работы – в скверах и на территориях возле вузов. Сами студенты привыкли называть такие дворики «пьяными». Именно здесь между парами предпочитают учебе веселящий напиток.

Екатерина Лисовская, пресс-офицер центрального РОВД Минска:

– Еще никак не смогли адаптироваться наши граждане, потому что сейчас три часа дня, однако люди распивают спиртные напитки в общественном месте.

А в Alma mater об этом не кричат плакаты, но студенты о запрете пивных прогулок говорят во весь голос. В аудиториях и на интернет-форумах. Преподаватели и многочисленные СМИ нашли коннект в проблемном вопросе.

Дмитрий Микулка, секретарь первичной организации БРСМ БГУ:

– Вывешивать какие-то объявления, вывешивать проекты указов, сами указы – это не та форма, которая эффективна. Гораздо эффективнее обсудить с ними эту проблему.

Мнение студентов:

– Студенты, молодежь – это будущее Беларуси и если будущее будет ходить со спиртными напитками, то о чем мы вообще можем говорить;

– Закон, ну и закон, ну и хорошо. Если человек захочет выпить, то он все равно найдет, где это сделать.

Тех, кто запрет соблюдает, но обходит совет медиков стороной, ежедневно встречают врачи наркологического диспансера. Если психологические проблемы пивной зависимости, объединив усилия, можно решить, то физиологические сдвиги в развитии подростка – разве что только заранее предотвратить.

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением Минского городского клинического наркологического диспансера:

– В состав пива входит хмель, а это природное психоактивное вещество, которое изменяет гармональный фон ребенка. Поэтому, употребление пива мальчиками ведет к развитию организма по женскому типу – феминизация, как мы называем. То есть, отложение жира по женскому типу – на бедрах, на руках. А если девочки употребляют, то это ведет к тому, что организм начинает вырабатывать больше мужских гармонов.

Очевидно, результат от запрета на прилюдное распитие пива, и слабоалкогольных напитков, следует ожидать уже в ближайшем будущем. Но при этом специалисты уверены: облегчение для медиков наступит тогда, когда основой станет комплексный подход в ограничениях. В первую очередь продаж и рекламы.

Всего два года назад вопросом «как отучить подростков от пива?» озаботились в Великобритании. Проведённый тогда соцопрос показал: ценовой фактор более других влияет на объем и на частоту потребления алкоголя молодёжью. Регулировать спрос экономическим способом призывают и белорусские медики.

Екатерина Ручкина, Ольга Юруть, Александр Горощенко, телекомпания «СТВ».