Лучших молодых милиционеров чествовали в Минской Ратуше

Поблагодарить за добросовестную службу начинающих стражей порядка пришли не только руководители ГУВД, но и лично исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.Всем отличившимся вручили почетные грамоты, а их родителям – благодарственные письма. По традиции, молодые милиционеры возложили цветы к памятнику погибшим коллегам. У обелиска состоялся и митинг-рэквием. Завершилось торжество экскурсией в Национальную библиотеку Беларуси.