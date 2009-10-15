На выставке в Минске устроят парад звездных кукол

Лучшие авторские куклы будут представлены на международной выставке «Шелковое сердце», которая откроется 16 октября в Минском областном центре народного творчества.

Подобные мероприятия проводятся в республике уже восьмой год, но впервые к нему подключились зарубежные гости. Экспозиция познакомит минчан и гостей столицы с работами кукольных мастеров не только из Беларуси, но и из России, Украины, Азербайджана - всего 60 экспонатов, сообщает БЕЛТА.

Куклы выполнены из разных материалов: фарфора, керамики, ткани. Частью экспозиции станет раздел «Парад звездных кукол - детям!». Этот московский благотворительный проект в Минске презентует художник, коллекционер, президент Клуба коллекционеров России, член Британской кукольной ассоциации, почетный член Американского союза кукольных клубов Светлана Пчелышкова. «Мы надеемся, что к нему подключатся и наши мастера», - добавила директор выставочной компании «МАК» (Мастерская авторской куклы) Ирина Рожко.