Американец освоил 50 профессий в 50 штатах за 50 недель

Дэниел Седдики, который в сентябре 2008 года поставил перед собой цель сменить 50 рабочих мест в 50 штатах за 50 недель, завершил свой эксперимент.

До конца 2009 года молодой человек планирует выпустить книгу о своих приключениях. На то, чтобы отправиться в это необычное путешествие, Седдики подтолкнуло пошатнувшееся финансовое положение: из-за экономического кризиса он потерял все свои сбережения, остался без работы и крыши над головой. Седдики решил, что сможет справиться с трудностями, осваивая новые профессии.

По его словам, при выборе работы он руководствовался особенностью уклада жизни в том или ином штате и подбирал себе тот вид деятельности, которым более всего славятся регионы страны. Так, в Лас-Вегасе, штат Небраска, Седдики работал распорядителем свадеб, на острове Мауи, штат Гавайи, выбрал специальность инструктора по серфингу, в Сиэтле, штат Вашингтон, попробовал себя в качестве морского биолога. При этом на каждую из новых специальностей американец тратил не больше недели, передает БЕЛТА.

Седдики признался, что больше всего ему понравилось работать барменом в музыкальном клубе в Новом Орлеане, штат Луизиана. «Я встретил там очень много хороших людей», - поделился воспоминаниями американец. Отвечая на вопрос о том, какая из профессий ему категорически не понравилась, Седдики ответил, что остался недоволен работой ловцом лобстеров. «Я понял, что терпеть не могу море, а лобстеры очень больно щипаются», - рассказал он.

Американец, сумевший сменить 50 профессий чуть более чем за год, выразил надежду, что его пример вдохновит многих потерявших работу людей. Сам Седдики определился со своим будущим и хочет стать диетологом. С этой профессией он познакомился в Джексоне, штат Миссисипи, на 22-й неделе своего эксперимента.