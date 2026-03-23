На Байконуре провели первый пуск с восстановленного стартового стола

Россия впервые за несколько месяцев запустила ракету «Союз» с восстановленной после аварии стартовой площадки на Байконуре. Пуск состоялся 22 марта. Ракета вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который должен состыковаться с Международной космической станцией 24 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовая площадка была выведена из строя в ноябре 2025 года, когда при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-28» произошло серьезное повреждение конструкции. Экипаж – двое российских космонавтов и астронавт NASA – тогда благополучно достигли МКС, но инцидент лишил Россию единственной площадки, способной отправлять к станции пилотируемые корабли и грузовые «Прогрессы». Хотя у России есть другие космодромы и дополнительные стартовые позиции на Байконуре, именно эта площадка обеспечивала запуски ракет, предназначенных для полетов к МКС. Ее восстановление фактически возвращает стране полноценную возможность обслуживать Международную орбитальную станцию.