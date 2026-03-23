ГАИ усиливает контроль за обгоном: в Беларуси стартуют рейды на опасных участках дорог

По всей стране на аварийно опасных участках дорог работают рейдовые группы. Инспекторы используют смешанный контроль – как патрульные автомобили, так и машины в гражданском исполнении.

Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию, направленную на предупреждение ДТП из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Используются возможности камер наружного наблюдения и беспилотных летательных аппаратов. Наряды специального подразделения ДПС «Стрела» проводят профилактические отработки в районах с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой. С начала года на дорогах страны произошло 47 дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В них погибли 13 и получили травмы 66 человек.

С началом весенних каникул усилен контроль за перевозкой детей – сотрудники ГАИ активизировали профилактические рейды на дорогах, уделяя особое внимание транспортным средствам, перевозящим несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы напоминают родителям – важно еще раз проговорить с детьми правила безопасного поведения на дороге и во дворах – это может предотвратить множество опасных ситуаций.