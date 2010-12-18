На 19 декабря синоптики прогнозируют похолодание

Ледовый сезон официально открылся в Беларуси. Только в столице залито более ста катков под открытым небом, еще три десятка — в хоккейных коробках.

Традиционно много любителей активного отдыха на Октябрьской площади. Здесь же работает и пункт проката коньков. Для тех, кто еще только пробует встать на лед, бесплатный мастер-класс дают профессионалы.

Тем временем, на завтра синоптики прогнозируют похолодание. По всей республике пойдет снег. На большей территории страны ночью до -10, а днем около 7 градусов мороза. В столице погода, несмотря на отсутствие солнца, обещает быть по-зимнему комфортной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».