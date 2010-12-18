Александр Лукашенко: Раз на втором месте после ЖКХ идут проблемы правоохранительных органов, значит надо на это обратить внимание

На IV Всебелорусском народном собрании была поднята тема работы правоохранительной системы и, в частности, судов. Будут ли реформы в этой сфере и когда? Это уточнили журналисты у главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для того, чтобы принять меры по правоохранительной системе в целом и по судам, особенно по ним, надо разобраться. Поэтому я вам сегодня не скажу, какие будут приняты решения. Но раз на втором месте после ЖКХ идут проблемы правоохранительных органов, а в этой проблеме суды – на первом месте, значит надо на это обратить внимание. И это будет сделано.

Люди приходят с конкретными приговорами судов, мол, это несправедливо, это тоже. Когда мы начинаем разбираться, оказывается, что порой не все несправедливо. Человек пострадал. Ему, прежде всего, больно. И он говорит, что это несправедливо.

Моя судьба и судьба государственных служащих такова, что мы обязаны разбираться. И сейчас мы все это анализируем. Огромная масса документов, заявлений, информации, которую собрали мои доверенные лица и в предвыборный период вся вертикаль власти. Огромная масса информации, которую мы сейчас хотим перелопатить. И уже начали эту работу. За первые полгода будущего года мы переработаем информацию и примем решение. Если нужно – системное, если нужно – кадровое. Но эти решения будут приняты. Это я вам гарантирую.