Бразильский легионер БАТЭ Ренан Брессан: Моя жена впервые в жизни увидела снег в Беларуси

Бразильский легионер БАТЭ Ренан Брессан стал в этом году лучшим бомбардиром чемпионата. В Беларусь он приехал четыре года назад и три из них провел в «Гомеле». В составе БАТЭ бразильский легионер в этом году впервые взял Кубок и Суперкубок Беларуси, выиграл чемпионат и вышел в плей-офф Лиги Европы. ctv.by публикует выдержки из интервью футболиста газете «Звязда».

Ренан, как вам белорусский зима?



Ренан Брессан: Я в Беларуси в четвертый год, и за это время привык. А сначала, конечно, было сложно. Я приехал из Бразилии, где всегда тепло. У нас десять месяцев жара, и два - немного прохладно - плюс 15. Хотя неподалеку от моего родного города температура опускается до нуля, но это в горах. В этом году это первый снег, который жена увидела в своей жизни. Пришлось купить ей много одежды - куртку, сапоги. Я говорил, что для ее здоровья опасно идти на стадион, так как она еще не успела привыкнуть к зиме. Но она все равно одела на себя весь шкаф и приехала. Марьяна очень любит футбол. И не только потому, что я в него играю. Она даже раньше сама играла на любительском уровне. Она разбирается: правила более или менее понимает. Болеет за меня всегда.



Жена знает русские слова?



Ренан Брессан: Всего несколько: «привет», «до свидания», и крепкие словечки. Она сама у меня как-то спросила, я сказал, она и запомнила. Мои первые слова, которые я выучил в «Гомеле», были: «Привет, как дела?» Остальное - из десяти слов восемь были нецензурными. Парни из «Гомеля» шутили надо мной. Сначала футболисты «Гомеля» не очень хорошо ко мне относились, так как они думали, что я приехал занимать их место.



Что покажете родителям в Беларуси, в Минске?



Ренан Брессан: Папа, например, интересуется историей, войной. Музеи, связанные со Второй мировой войной, обязательно ему покажу. А маме все будет интересно.



Какие сувениры вы привозите в Бразилию из Беларуси?



Ренан Брессан: Декоративные тарелки, которые на стену вешаются, майки БАТЭ обычно привожу. В этом году мои друзья снова просили майки. В Бразилии показывают по телевидению Лигу Европы, матчи БАТЭ. Поэтому даже люди, которые меня не знают лично, просят у родителей майку. Знаю, что сейчас опять будет много недовольных, но где мне взять 50 маек? Что-то дают перед каждой игрой, то я приобретаю, но у меня их только штук двадцатом



Водку пробовали?



Ренан Брессан: Да, но водка - слишком крепкий напиток, мне не нравится. На банкете, например, когда мы с БАТЭ отмечали выигрыш Кубка, была водка, но я ее не пил. Я лучше выпью немного вина или пива.

P.S. Интервью футболиста опубликовано было 8 декабря, а 17 декабря Указом Президента Ренан Брессан получил гражданство Беларуси. Белорусский этап карьеры бразилец начал в 2007 году в «Гомеле», а после окончания сезона-2009 перешел в БАТЭ. В конце 2010 года бразильский легионер борисовского БАТЭ Ренан Брессан признан лучшим игроком 20-го чемпионата Беларуси, а также лучшим полузащитником и бомбардиром белорусского первенства, забившим 15 мячей. Белорусское гражданство позволит бразильцу в перспективе выступать за сборную Беларуси.