МВД призывает не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях

Новости Беларуси. МВД просит белорусов не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях обеспечения безопасности в Минске предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Увеличено число нарядов и военнослужащих. Задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

5 сентября в Беларуси за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек.