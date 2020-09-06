МВД призывает не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях

Новости Беларуси. МВД просит белорусов не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Различные интернет-ресурсы призывают 6 сентября выйти жителей страны на протестные акции.
Новости Беларуси. МВД просит белорусов не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Различные интернет-ресурсы призывают 6 сентября выйти жителей страны на протестные акции.
В целях обеспечения безопасности в Минске предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Увеличено число нарядов и военнослужащих. Задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города.
5 сентября в Беларуси за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек.