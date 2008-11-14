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О сохранении заповедников будут говорить сегодня в Беловежской пуще

14 ноября 2008 08:49
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На форум приехали археологи, зоологи, историки и биологи из Беларуси, России и Украины. На примере этого национального парка ученые обсудят современное состояние древних территорий. К слову, заповедник – один из старейших в мире. В 2009-м ему исполнится 600 лет. В 1992 году решением ЮНЕСКО Беловежская пуща включена в список Всемирного культурного и природного наследия. Пятая часть территории – заповедная зона, куда человеку доступ запрещен.
# общество

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