О сохранении заповедников будут говорить сегодня в Беловежской пуще

На форум приехали археологи, зоологи, историки и биологи из Беларуси, России и Украины. На примере этого национального парка ученые обсудят современное состояние древних территорий. К слову, заповедник – один из старейших в мире. В 2009-м ему исполнится 600 лет. В 1992 году решением ЮНЕСКО Беловежская пуща включена в список Всемирного культурного и природного наследия. Пятая часть территории – заповедная зона, куда человеку доступ запрещен.