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В Мингорисполкоме обсудили прогноз социально-экономического развития столицы на будущий год

13 ноября 2008 11:43
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Почти на 14% к уровню прошлого года должен увеличиться рост промпроизводства, а экспорт товаров и услуг на 21%. Пока же в столице сложилось отрицательное внешнеторговое сальдо. В следующем году планируется реализовать 29 инновационных проектов. Продолжится работа и по привлечению инвестиций.

Также столичные власти одобрили проект бюджета Минска на следующий год. Он на 20% больше по сравнению с нынешним. Расходы бюджета превысят шесть триллионов рублей. Основные средства планируется направить на социальную сферу, жилищное хозяйство, здравоохранение, спорт и культуру.
# общество

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