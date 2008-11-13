В Мингорисполкоме обсудили прогноз социально-экономического развития столицы на будущий год

Почти на 14% к уровню прошлого года должен увеличиться рост промпроизводства, а экспорт товаров и услуг на 21%. Пока же в столице сложилось отрицательное внешнеторговое сальдо. В следующем году планируется реализовать 29 инновационных проектов. Продолжится работа и по привлечению инвестиций.



Также столичные власти одобрили проект бюджета Минска на следующий год. Он на 20% больше по сравнению с нынешним. Расходы бюджета превысят шесть триллионов рублей. Основные средства планируется направить на социальную сферу, жилищное хозяйство, здравоохранение, спорт и культуру.