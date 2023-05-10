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МВД Беларуси: праздничные мероприятия 9 мая посетили около 850 тысяч граждан, безопасность была обеспечена

10 мая 2023 13:49
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Новости Беларуси. Благодаря правоохранителям обстановка на праздновании Дня Победы в Беларуси была контролируемой и спокойной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По информации МВД, 9 мая была обеспечена охрана общественного порядка при проведении более 470 массовых мероприятий по всей стране. Серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций допущено не было. Милиция и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме.  

МВД Беларуси: праздничные мероприятия 9 мая посетили около 850 тысяч граждан, безопасность была обеспечена-1

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Как и всегда, наши сотрудники были нацелены прежде всего на безопасность наших граждан в локациях проведения праздничных мероприятий, которые посетили около 850 тысяч граждан. На должном уровне была обеспечена и дорожная безопасность. Хотелось бы выразить огромную признательность нашим гражданам за законопослушность и правильное понимание принимаемых повышенных мер безопасности.  

МВД Беларуси: праздничные мероприятия 9 мая посетили около 850 тысяч граждан, безопасность была обеспечена-4

Анатолий Балябин, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
В связи с проведением, в частности на территории Минска, фейерверков и салютов желание граждан, я так предполагаю, самостоятельно повысить себе настроение с помощью пиротехнических изделий было минимизировано.  

Белорусские врачи также отмечают: в праздничный день обращений к медикам за помощью было меньше, чем обычно.  

# Милиция Беларуси # общество # Анатолий Балябин # Фотофакт

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