МВД Беларуси: праздничные мероприятия 9 мая посетили около 850 тысяч граждан, безопасность была обеспечена

Новости Беларуси. Благодаря правоохранителям обстановка на праздновании Дня Победы в Беларуси была контролируемой и спокойной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации МВД, 9 мая была обеспечена охрана общественного порядка при проведении более 470 массовых мероприятий по всей стране. Серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций допущено не было. Милиция и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме.