«Выступили синхронно, а улыбались во все 32!» Студентки журфака приняли участие в соревнованиях по спортивной аэробике

Недавно, 3 мая, в комплексе «Университетский» прошло соревнование по спортивной аэробике. Участие принимало 14 команд-представительниц разных факультетов БГУ. В этих рядах были и девушки из журфака. Команда вошла в топ-10. Хотя болельщики в один голос заявляют: номер достоин большего!

Владислав Кучко, студент факультета журналистики БГУ: Мне почти все выступления понравились. Стоит отметить, что они были примерно на одном уровне. Да, было понятно, кто в этом деле профессионал, а для кого такие состязания стали дебютом. Но все равно танцы были неимоверно энергичными. Было видно, что девочки стараются. Сразу после выступлений озвучивались баллы за номер. Но когда я услышал оценки журфака, то был в замешательстве. Номер был хорошим, поэтому предполагал, что оценки будут выше.

В составе сборной факультета была и Александра Новицкая. Девушка в подобных соревнованиях уже не новичок. Дебют состоялся на первом курсе, а в этом году на сцене Саша оказалась уже дважды.

Александра Новицкая, студентка факультета журналистики БГУ:

Я уже не боюсь публичных выступлений, но перед выходом была тревога что-то забыть, потому что аэробика – это постоянные прыжки, а движения, пусть они и кажутся несложными, быстро сменяют друг друга, поэтому легко запутаться. Ещё было страшно уронить сокомандниц на поддержке, но зато в конце очень приятные ощущения, когда элементы выходят хорошо и все остаются целы. Как и в любых соревнованиях, проигрыши огорчают. Было ощущение, что недооценили и недодали баллов, ведь тут все решают буквально сотые.

Несмотря на то, что пока девушки не поднялись на пьедестал, они верят, что все еще впереди. Ведь главное в таких состязаниях – не только награды, но и приятные воспоминания.