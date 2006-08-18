Мой дом - моя крепость

Каждые три месяца в столице выходят из строя домофоны. Не помогают даже профилактические работы аварийных служб компаний, которые занимаются установкой таких систем. Оснащение подъезда домофоном повышает его безопасность и становится первым заслоном на пути злоумышленников. Как же поступить, если охранник сломался. За месяц в аварийные службы поступает более тысячи заявок на ремонт домофонной системы. Вопрос только в том, кто будет оплачивать услугу - компания, ЖРЭО или сами жильцы. Если гарантийный срок не истек, такую услугу всегда оказывали компании установившие домофон. Далее за ремонт оплату производил ЖРЭО. Теперь же раскошеливаться придется жильцам. В компании объяснили: заключать договора на постоянное техническое обслуживание выгодно. И тот, кто подпишется в ближайшее время - получает гарантийное обслуживание своего металлического "охранника" на 10 лет. Пока жильцы не спешат соглашаться выплачивать собственные деньги за ремонт дверей и домофонов. "Строймир" на сегодняшний день заключил две с половиной тысячи договоров, когда как в Минске на обслуживание у них числится десять тысяч подъездов. Техническое обслуживание домофонных систем - это дополнительная услуга, как и кабельное телевидение. И плата за него будет вноситься в квитанцию о квартплате. Цена зависит от количества квартир в подъезде - от 300 до 1500 белорусских рублей ежемесячно. Чем меньше квартир в доме, тем больше сумма к оплате.