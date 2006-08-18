Школьные автобусы оборудуют специальными автомобильными креслами для малышей

Соответствующие рекомендации разработаны в ведомстве. Такие кресла помогут обеспечить безопасность движения детей. Кроме того, будет проводиться обязательный инструктаж по правилам дорожного движения с педагогами, сопровождающими автобусы. Решается вопрос и с доставкой детей к школам в удобное для них время. Планируется, что он будет решен за счет закупки около 100 новых автобусов для перевозки детей в сельской местности.