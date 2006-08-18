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Квартира в Минске за три тысячи рублей!

18 августа 2006 09:30
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Её обладателем стала 72-летняя пенсионерка - жительница Минского района. Эта квартира - уже одиннадцатая, разыгранная за время действия денежно-вещевой лотереи "Столица".

:Жительница деревни Дарасино Ольга Федоровна - теперь владелица недвижимости в столице. Уже получила ключи от новой однокомнатной квартиры  под номером 13 в доме на ул. Лещинского. Теперь это самая счастливая цифра для пенсионерки. Менять или не менять место прописки - ещё не решила. Впереди - семейный совет. В семье две дочери и внуки.

Лотерея "Столица" действует с 2002 года. За это время  состоялось 11 тиражей. Столько же разыграно и главных призов - однокомнатных квартир. Из одиннадцати счастливчиков - минчан оказалось только четверо. Остальные благодаря выигрышу  переехали в столицу из разных регионов Беларуси.

В следующем 12 тираже ещё на одного владельца недвижимости в столице  станет  больше.  А состоится розыгрыш 22 сентября. Так что ещё есть время  стать обладателем новой квартиры, и всего за три тысячи рублей.

# общество

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