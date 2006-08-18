Квартира в Минске за три тысячи рублей!

Её обладателем стала 72-летняя пенсионерка - жительница Минского района. Эта квартира - уже одиннадцатая, разыгранная за время действия денежно-вещевой лотереи "Столица".

:Жительница деревни Дарасино Ольга Федоровна - теперь владелица недвижимости в столице. Уже получила ключи от новой однокомнатной квартиры под номером 13 в доме на ул. Лещинского. Теперь это самая счастливая цифра для пенсионерки. Менять или не менять место прописки - ещё не решила. Впереди - семейный совет. В семье две дочери и внуки.

Лотерея "Столица" действует с 2002 года. За это время состоялось 11 тиражей. Столько же разыграно и главных призов - однокомнатных квартир. Из одиннадцати счастливчиков - минчан оказалось только четверо. Остальные благодаря выигрышу переехали в столицу из разных регионов Беларуси.

В следующем 12 тираже ещё на одного владельца недвижимости в столице станет больше. А состоится розыгрыш 22 сентября. Так что ещё есть время стать обладателем новой квартиры, и всего за три тысячи рублей.