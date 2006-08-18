Распределение выпускников: "крепостное право" или гарантия трудоустройства?

Около 20 тысяч выпускников вузов до 1 сентября должны занять свои рабочие места, которые получили по распределению. Большинство молодых специалистов трудоустройством остались довольны и вникают в тонкости профессии на практике.

Однако есть и такие выпускники, которые всячески задерживают начало своей трудовой жизни. Выпускникам дневных отделений вузов, которые обучались на бюджетной основе обязательного распределения не избежать. Двухлетняя отработка по специальности для кого-то как крепостное право, а для кого-то единственная возможность получить работу. Свободное трудоустройство по разным причинам положено только 10% выпускников.

С 1 августа бывшие студенты уже начали занимать свои новые рабочие места. Однако ещё не все дошли до руководства с направлением. Тех, кто просто проигнорирует одно из обязательных условий своего бесплатного обучения в вузе и затянет свой внеурочный отпуск, ждут неприятности.

У выпускников вузов, попавших под условие обязательного распределения, есть привилегии, которые недоступны другим категориям трудящихся. Льготы на получение жилья, денежные вознаграждения и гарантии не увольнения. При этом государство, которое бесплатно обучало студентов, имеет полное право потребовать компенсацию в случае, если неблагодарный выпускник предпочтёт коммерческую деятельность или полную бездеятельность работе на государственном предприятии.



Начальник управления высшего и среднего специального образования Министерства Образования Республики Беларусь Юрий Миксюк сообщил: если студент не отрабатывает два года по распределению, он обязан оплатить все расходы, которые были направлены государством на его обучение.

Практически все нынешние студенты уже морально готовы к распределению. Кто-то смирился со своей участью, кто-то уповает на удачу, а кто-то продумывает возможные компромиссы. Обязательная отработка может превратиться в любимую работу. Многие молодые специалисты после двух лет стажа не спешат покидать свои первые рабочие места.

Что бы ни говорили о распределении, не всем выпускникам легко найти работу по специальности без помощи родного вуза и запроса предприятия. Так что не стоит отказываться от помощи.