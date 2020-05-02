Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

Лилии с древних времён считаются символом красоты и совершенства. Но покупать луковицы каждый год по карману далеко не каждому. Как размножить лилии, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Макаревич, садовод:

Часто при покупке лилии бывает так, что в пакете вы обнаруживаете отломанные чешуйки. Не торопитесь их выбрасывать, их можно использовать, как материал для размножения лилии. Особенно, если вы приобрели или имеете уже редкий сорт. Сейчас я покажу, как это можно сделать. Это очень простой способ. Для этого нам понадобятся сама лилия, мох и пакет. Отламываем чешуйки. Одновременно можно снять с лилии не более одной трети чешуек.

Сейчас возьмём мох сфагнум. Но это может быть любой другой материал, например торф (даже тот, в котором вы эту луковицу купили) или вермикулит. Мы его увлажним.

Сложим его в обычный пакет и положим туда эти чешуйки. Равномерно расположим их на влажном мху. И прикроем им же.

Завернём пакет и оставим в тёплом месте примерно на три недели. Иногда будем проверять, чтобы мох оставался слегка влажным, но не появлялась плесень.

Через три недели у вас должен получиться примерно такой результат. Вот чешуйка и на ней образовались маленькие три луковички.