7 Ноября в Минске: как столица раньше отмечала День Октябрьской революции

Кажется, это было совсем недавно: флаги, портреты партийных лидеров и праздничные демонстрации. Вместе с прохожими на улицах нашего города вспоминаем, как отмечал Минск День Октябрьской революции.

Минчане:

Хороший праздник, все-таки это история. Праздновали это, и сейчас, вроде бы, мы его ждем.

Дружно, с детьми, с флагами, транспарантами. Везде шашлыки жарили, какие-то пирожки продавали. По-доброму было, весело, здорово.

Парады были, хорошие парады. Особенно в молодости.

Мы все ходили с флагами, шариками. В памяти осталось, как папа принес огромный шар, ровно со мной ростом, и не надутый. Когда на площади надул, привязали сделанного голубя, выпустили, все смотрели, остановилась вся демонстрация. Это детские воспоминания. Это было очень давно.

Проспект как шел, был Дом офицеров, здесь – сквер, а возле сквера была трибуна. Было холодно, был снег. Сначала проходила демонстрация, и меня просто поразило: сделали машины, а в кузове были бассейны. И стояли люди, женщины и мужчины, в купальниках и прыгали в воду.

Все перекрыто, шли, надевались все как артисты. Потом идешь по городу, а везде выступали.

Кричали «Ура!» Папа вечно на плечах тащил меня.

Песни пели, с флагами, с портретами. Весело было.

Короче говоря, воспоминания самые приятные.