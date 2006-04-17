Могилевское шоссе на реконструкции

Капитальный ремонт Могилевского шоссе дорожники обещают завершить к 3 июля. Работы ведут в ускоренном режиме.Началась реконструкция два года назад. Старое асфальтное полотно на одном из основных выездов из города решили заменить более качественным - щебеночно-мостичным. Этот материл не из дешевых, но устойчив к перепадам температур и воздействию транспортных нагрузок. Чтобы завершить укладку асфальта как можно быстрее, дорожники увеличили количество техники. Специалисты управления дорожно-мостового строительства и благоустройства, которое ведет капитальный ремонт Могилевского шоссе, считают, что претензий у водителей быть не должно. Проверка проезжей части городских гарантийных объектов капитального ремонта, выполненных ранее, показывает, что применение новых технологий позволяет продлить срок службы дорожного полотна.