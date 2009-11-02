Минздрав Украины сообщил новые данные о последствиях эпидемии гриппа

По последним данным, в стране скончались 60 человек. Всего заболели свыше 190 тысяч.

Власти обратились за помощью к международному сообществу. И сегодня в киевский аэропорт из Швейцарии доставили 300 тысяч доз лекарства от гриппа A/H1N1.

В минувшую пятницу в девяти западных регионах Украины был объявлен карантин - отменены занятия в школах, приостановлен даже призыв в армию.

Инфекция уже стала средством наживы для недобросовестных бизнесменов. В некоторых частных украинских аптеках цена импортного лекарства от нового гриппа в 10 раз превышает себестоимость. Хозяевам таких учреждениям премьер-министр Юлия Тимошенко пригрозила уголовным преследованием.