А.Лукашенко: Недопустимо, чтобы участие Беларуси в общеевропейских процессах перечеркнуло все выгоды от интеграции со странами СНГ

Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам развития отношений с ЕС.

Взаимодействие с Евросоюзом - один из основополагающих факторов для обеспечения нашей независимости и суверенитета, а также экономического и научно-технологического развития республики. Однако, уточнил Александр Лукашенко, «это не означает, что в стремлении получить преимущества, вытекающие из более тесной интеграции с ЕС, мы будем жертвовать социально-политической стабильностью в обществе и достигнутым уровнем сотрудничества с Россией и другими государствами».

Александр Лукашенко:

«Я всегда говорил и повторю ещё раз: мы не собираемся дружить с ЕС против интересов других государств, и наоборот. Словом, сегодня, как никогда, необходим взвешенный и последовательный подход к реализации внешнеполитической и внешнеэкономической линии. Подарков нам ждать не стоит ни от России, ни, тем более, от Запада. Надеюсь, вы меня правильно понимаете. Каждый шаг навстречу Беларуси контрагенты обуславливают требованием уступок с нашей стороны, будь то в экономической или политической области. В этих условиях мы должны руководствоваться исключительно национальными интересами, а не чьими-то ни было геополитическими амбициями, даже если они исходят от наших ближайших союзников. Да, сегодня ощущается определенное потепление в белорусско-европейском диалоге: активизировались контакты с европейским бизнесом, развивается кредитно-инвестиционное сотрудничество с международными финансовыми институтами. Мы стали полноправными участниками «Восточного партнерства», хотя серьезный эффект от этого, такой, который можно пощупать руками, пока неочевиден. Вместе с тем, к сожалению, в отдельным европейских столицах до сих пор есть склонность двигаться по инерции в отношениях с Беларусью, используя инструменты политического и экономического давления. До сих пор сохраняется ряд ограничений, причем достаточно ощутимых для Беларуси».