В Беларуси перекрыт еще один канал торговли живым товаром

Группа из четырех человек - мужчина и женщина из Беларуси и супружеская пара — россияне,которые сейчас живут в Германии - завербовали 22-летнюю минчанку и хотели вывезти ее в Германию для занятия проституцией.

Их намерениям помешали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали всю преступную группу под Минском - возле деревни Щомыслица. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

За последний месяц белорусские оперативники уже четвертый раз пресекают попытки отправить наших девушек за границу для занятий проституцией. Так, на прошлой неделе на территории Национального аэропорта Минск задержаны две неработающие жительницы Бобруйска, которые завербовали и пытались вывезти в Турцию трех белорусок. Еще раньше оперативники помешали гражданке Казахстана отправить трех наших девушек в Швецию. Кроме того, в октябре был перекрыт канал поставки белорусок в ливанские бордели.