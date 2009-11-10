Минздрав прокомментировал ситуацию с нехваткой лекарств

Опубликовано официальное информационное письмо о порядке информирования населения по вопросам профилактики и лечения сезонных респираторных инфекций.

Напомним, что на прошлой неделе ажиотаж в аптеках вызвал нехватку лекарственных средств против гриппа и ОРВИ. За считанные дни был раскуплен четырехмесячный запас необходимых к сезону повышенной заболеваемости лекарств. Только в аптеках Минска было продано более 100 тыс. упаковок «Арпетола» (за весь 2008 год - только 23 тыс. упаковок).

9 ноября Министерство Здравоохранения Республики Беларусь опубликовало официальное информационное письмо о порядке информирования населения по вопросам профилактики и лечения сезонных респираторных инфекций.

В частности, в письме говорится:

«Заявки на указанные позиции, а также на другие наименования лекарственных средств отечественного производства, направлять предприятиям-производителям (поставщикам) в письменном виде по электронной почте или факсу. В случаях отказов в поставках следует оперативно информировать Министерство здравоохранения.

При временном отсутствии в аптеках отдельных наименований безрецептурных лекарственных средств фармацевтический работник с учетом знаний фармакологии обязан квалифицированно проконсультировать посетителя, предложив другие наименования для лечения и профилактики вирусных инфекций:

Название лекарственного средства Возможная фармакотерапевтическая замена Арбидол, Арпетол Кагоцел, Гроприносин Ремантадин Амантадин (мидантан), АнГриМакс,

ПК-Мерц Человеческий лейкоцитарный интерферон Виферон, Кипферон Оксолиновая мазь Бутаминофеновая мазь, мазь «Бороментол», «Пиносол» мазь, крем, капли в нос Осцилококкцинум Анаферон

Дополнительно напоминаем о необходимости соблюдения фармацевтическими работниками аптек принципов медицинской этики и деонтологии, особенно при возникновении конфликтных ситуаций, так как фармацевтические специалисты также несут долю ответственности за исход лечения наряду с другими работниками здравоохранения и самими пациентами».