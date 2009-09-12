Минский марафон: 10 тыс. человек на старте

Около 10 тысяч человек вышли на старт Минского международного марафона.

В рамках марафона пройдет гуманитарный забег, инициатором которого выступил спортивно-благотворительный проект «Мечты сбываются». Приверженцы здорового образа жизни сами выбирают дистанцию - 1 км, 4,2 км, 10 км или 42,195 км. Энтузиасты бега смогли приобрести желтую майку с логотипами марафона и проекта «Мечты сбываются». Вырученные средства пойдут на благотворительные цели для помощи больным детям и сиротам.

В программе большого спортивного праздника, посвященного Дню города, 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году родной земли, входят соревнования по 18 видам спорта, которые начались в центральной части столицы.

Минский марафон проводится с 1993 года, а с 1994 года он обрел статус международного. Правда, не каждый год организаторы находили средства и возможности для его проведения. Но с 2008 года он снова проходит в полном формате и включен в календарь Международной федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.