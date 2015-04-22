Выставка «ТИБО-2015» стартовала 22 апреля в Минске

Новости Беларуси. 200 компаний из 13 стран — в Минске начал работу Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2015». Приветствие его участникам направил Президент Беларуси.

Наряду с ведущими отечественными компаниями на форуме представлены крупнейшие мировые корпорации. Это мероприятие — одна из наиболее успешных площадок для взаимовыгодного международного сотрудничества в области высоких технологий. Их динамичное развитие находится в числе важнейших задач для Беларуси.

По Футбольному манежу в поиске самых любопытных стендов прогулялась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Матяш, СТВ:

IT-технологии сегодня не только универсальный товар, который востребован практически в каждой сфере деятельности человека, но еще и универсальный язык, с помощью которого устанавливаются тесные деловые контакты между белорусскими предприятиями и мировыми лидерами в это сфере.

Так, делятся своим опытом с белорусами и китайские гости. Этим грезил гениальный Да Винчи и это сделали китайские ученые. Умные города с собственным интеллектом, системой мониторинга и даже собственными решениями проблем. Инновационное развитие пришло более чем в сотню городов поднебесной. Такой город в состоянии разобраться даже с пробками, анализируется ситуация на дороге.

Тан Лухао, председатель IT-компании (Китай):

Сегодня мы хотим представить нашу общую концепцию умного города. В ней много разных решений.

А вот «умный дом» появится у нас уже в следующем году. Такое наукоемкое жилище буквально говорит со своим хозяином: на смартфон умный дом присылает сообщения, если из труб протекает вода или начался пожар. Дом сам подает показания по счетчикам, оценивает уровень потребления энергии и позволяет сэкономить не только деньги, но и ресурсы. Причем интеллект для своего жилища приобрести можно будет любому белорусу – предполагаемая цена технологическому мозга не превышает 200 долларов.

Александр Гелясин, директор предприятия:

За окном ухудшилась погода – происходит включение оборудования – или обогрев пола, или обогрев квартиры. Можно программировать приходы: ты уходишь на работу – понижается потребление тепла, приходишь домой – автоматически включается оборудование, квартира подогревается.

Информационные технологии проникают и в сферу государственного управления. Почти каждое ведомство нашей страны уже нашло способ внедрить передовые методы в свою работу. Принцип «одного окна» воплощается также и в электронном виде — получить документ или справку теперь намного проще. В сфере здравоохранения, например, инновационные продукты не ограничатся только электронной очередью.

Сергей Поляков, заведующий отделом Республиканского научно-практического центра медицинских технологий:

Это автоматизированная система поликлиники, которая построена на веб-технологиях. Она позволит пользоваться ей не только врачам, но и пациентам, а также врачам пользоваться с помощью мобильных приложений.

В Беларуси сложилась очень благоприятная среда для развития IT-технологий. За прошлый год в международном рейтинге наша страна продвинулась до 38-й строчки.

Правовая и льготная поддержка, квалифицированные кадры и международное сотрудничество приближают Беларусь к ведущим позициям в этой области в СНГ. Причем инвестиции в цифровую экономику оправдывают себя сполна. Каждый доллар, потраченный на развитие IT-сферы, приносит больше 10 центов.

В экономике, социальной среде, культуре и коммунальном хозяйстве развитие инновационных технологий стало приоритетным.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Технологии меняются практически ежегодно. То есть сегодня на всем мировом пространстве такое активное развитие IT-технологий, которые вошли во все сферы жизнедеятельности каждого государства. Хотелось бы отметить, что Республика Беларусь достойное место занимает.

В 22-ой раз проходит в нашей стране международный форум «Тибо». И за это время мероприятие взрастило не одну технологическую идею, новинку или метод.