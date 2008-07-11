Минские аттракционы испытали на прочность

Повод – ЧП, которое произошло на днях в парке Челюскинцев. Там рухнула цепочная карусель.

Пострадали шесть человек, четверо из них – дети. Один ребенок до сих пор находится в больнице. Причины аварии выясняет специальная комиссия, а эксперты тем временем тщательно исследуют остальные карусели.



Маленький Максим уже поправляется. Правда, теперь его любимое занятие – чтение книг. После экстремального полета на "крылатых" качелях, он уже точно знает – лучше твердо стоять на ногах. Родители новоявленного пилота до сих пор в шоке. Наталья Викторовна от постели сына не отходит. Врачи удивляются – поистине счастливый случай. Обошлось без переломов и внутренних повреждений.

Медики обследуют пострадавших, а эксперты – качели. В парке Челюскинцев 11 июля с самого утра – проверяющие. Эксперты тщательно просмотрели механизмы, обследывали проводку и электрику. Осмотр выявил явные нарушения. Оказывается, некоторые качели могли бы не только взлететь, но и запылать.

Владелец еще одного частного аттракциона Владимир Колонденок от произошедшего ЧП в шоке. Как такое могло случиться понять до сих пор не может. Но за свои карусели он спокоен. Аттракцион новый. Все необходимые документы в наличии. А вот дежурная по аттракционам Наталья Фатахова аварии не удивляется. Упавший аттракцион говорит, даже сами работники парка не жаловали.

Причины трагедии теперь расследует специальная комиссия. Эксперты проверяют документацию, есть ли соответствующие допуски и кто их выдавал. Однако, похоже, окончательную точку в этой истории поставят не скоро.

Отчего крылатые качели улетели, будут разбираться ученые. Поврежденный элемент отправлен на экспертизу по неофициальным данным причиной стало старение металла. Качели прослужили более 20 лет.



Кстати, упавшая карусель, не единственный аттракцион в возрасте. Время риска переживают еще как минимум десяток таких качелей. Их обещают заменить в ближайшее время. Например, уже в следующем году на смену знаменитому в свое время "Супер 8" придет новый - украинского производства.

