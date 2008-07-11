Мастер-класс для белорусских нейрохирургов

Наши медики совместно с российскими коллегами провели серию сложнейших операций на сосудах головного мозга. Принципиальное отличие – в самом методе хирургического вмешательства. Чтобы подобраться к головным сосудам, врачам не пришлось делать рядовую в таких случаях трепанацию черепа. А лишь ввести через бедро пациента специальный зонд – диаметром меньше миллиметра. Уже оттуда "проводок" через шейную артерию и попадает в "пункт назначения" – головной мозг. Таким образом, операционная травма практически незначительна, а, к примеру, риск кровоизлияния для пациента фактически сводится к нулю.