Под Брестом встречали участников европейского велопробега "Париж-Москва-Пекин"

Месяц назад 50 энтузиастов стартовали от Эйфелевой башни. Самому юному участнику велопробега, брестчанину, 13 лет, а старшему – 70.

Интернациональная команда уже преодолела 2,5 тысячи километров. К акции присоединились представители более 14 стран мира.

Валентин Балденко, участник марафона: "Главная цель акции – борьба за мир, разоружение, охрана окружающей среды. Мы не только путешествием на велосипедах, хотим довести до людей, что необходимо использовать альтернативные виды энергии, которые щадят нашу окружающую среду, например солнечная и ветряная энергии".

В Бресте участники велопробега посетили Брестскую крепость и возложили венок к Вечному огню. Уже завтра марафонцы вновь отправятся в путь по городам Гродненской, Минской и Витебской областей. А 20 числа выедут в Россию. Финиширует марафон 16 августа в Пекине. Правда, до олимпийской столицы часть расстояния энтузиасты проедут в поезде.

