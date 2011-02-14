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Минская милиция задержала группу преступников, которая три месяца обворовывала предприятие «Мингорсвет»

14 февраля 2011 13:05
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Семь человек оказались безработными, некоторые имеют и судимость.

Воры-высотники воровали кабель архитектурной подсветки с крыш многоэтажек. Затем плавили их в костре и продавали скупщикам драгметаллов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Задержанные нанесли ущерб в 9 миллионов рублей. Сейчас им грозит уголовная ответственность.

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД г. Минска:
Все ребята не работающие, замечены в злоупотреблении спиртными напитками. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За это задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.

# общество

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