Минская милиция задержала группу преступников, которая три месяца обворовывала предприятие «Мингорсвет»

Семь человек оказались безработными, некоторые имеют и судимость.

Воры-высотники воровали кабель архитектурной подсветки с крыш многоэтажек. Затем плавили их в костре и продавали скупщикам драгметаллов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Задержанные нанесли ущерб в 9 миллионов рублей. Сейчас им грозит уголовная ответственность.

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД г. Минска:

Все ребята не работающие, замечены в злоупотреблении спиртными напитками. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За это задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.